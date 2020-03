Destaques 11/03/2020 18:33 Redação I Nativa News MT-208: Nova Monte Verde decreta situação de emergência e inicia encabeçamento em ponte de concreto Foto: Divulgação Diante a situação de chuvas e estragos causados na rodovia MT-208, no perímetro urbano de Nova Monte Verde, a prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes se deslocou à capital.do estado em.busca de solução e decretou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no município. Considerando o grande volume de chuvas que atingiu o município de Nova Monte Verde neste final, e início de semana, que resultou na danificação de várias pontes e no alagamento de muitas famílias, a Prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes decretou no dia 09 de março, Situação de Emergência. Mediante ao DECRETO nº 032/2020 a SINFRA autorizou a realização do serviço de encabeçamento das pontes antes mesmo da formalização do convênio. O convênio é buscado desse o mês de outubro de 2019, quando as obras das pontes de concreto foram concluídas, por questões orçamentárias o convênio foi assinado e o município estava no aguardo sa liberação de autorização para dar início ao trabalho de aterramento das cabeceiras. "Veja bem, estávamos aguardando a ordem de início das obras que nem são de obrigação da prefeitura, apenas estamos tentando dar celeridade ao processo de conclusão visto que esse trabalho não foi licitado pelo governo, então me propus a fazer o aterramento e terraplanagem das cabeceiras para o estado fazer a pavimentação e assim concluir as obras que trarão mais segurança aos usuários da rodovia", apontou a prefeita de Nova Monte Verde frisando que, "foi necessário cair esse volume de chuvas, deixar a rodovia parcialmente interditada para atenderem o pedido da administração municipal, a verba ainda não foi liberada, mas já tivemos a autorização para trabalhar". A SINFRA autorizou a prefeitura a realizar os serviços de encabeçamento na ponte sobre o Rio Apuy I (ponte torta). Os maquinários foram enviados ainda no final da tarde de segunda-feira (09) para garantir a trafegabilidade.

