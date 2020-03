Destaques 11/03/2020 19:11 Redação I Nativa News Foragido da cadeia pública de Alta Floresta é recapturado em Juína Foto: Divulgação Na última segunda-feira (09) uma ação conjunta entre Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar com apoio do Grupo Armado de Resposta Rápidas (Garra), da cidade de Alta Floresta, resultou na recaptura de mais um foragido da cadeia pública de Alta Floresta no município de Juruena (a 886 km de Cuiabá). Vanilson Nunes de Souza, fugiu da cadeia pública no dia 16 de janeiro, junto com outros seis detentos, ele foi preso na segunda-feira após um trabalho realizado na averiguação de que pessoas estariam de posse de armas de grosso calibre para cometer crimes na região, principalmente na região da cidade de Juruena. Continuam foragidos Rafael Gonçalves Plácido e Igor Antônio Costa Silva.

