Expresso Transportes incorpora 4 ônibus LD para o trecho Goiânia x Alta Floresta

A Expresso Transporte e Turismo que possui sede na cidade de Goiânia, passa incorporar nos próximos dias ao menos quatro unidades do Paradiso G7 1600 L equipados com chassi Scania, oriundos da Viação Catedral. Os veículos já estão com a identidade verde da Expresso.

Os veículo devem ser disponibilizados no serviço semi-leito / executivo no trecho Goiânia x Alta Floresta, aumentando com isso, mais opção aos passageiros do trecho.

Nas redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativo, há uma informação de que a Expresso possa recebem nos próximos meses, novos ônibus Busscar, informação essa, ainda não confirmada pela direção da empresa.