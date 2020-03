Destaques 13/03/2020 07:31 Assessoria | PRF PRF apreende mais de 6,5 toneladas de drogas nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e Goiás Os números refletem o constante trabalho do órgão, nesses três primeiros meses do ano, no combate ao tráfico de drogas e crimes relacionados Foto: Divulgação Maconha, cocaína, crack, ecstasy e skunk. Na balança, mais 6,5 toneladas de drogas. Detidas e enquadradas no crime de tráfico de entorpecente, 34 pessoas. Este é o saldo do trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e Goiás apenas este ano. O combate ao o tráfico de drogas e aos crimes relacionados estão, cotidianamente, no foco dos agentes. Nas BRs que passam pelo Distrito Federal, a PRF tirou de circulação cerca de 3,5 toneladas drogas nesses primeiros dias de 2020. O prejuízo dado às organizações criminosas no DF foi de cerca de 1,2 toneladas de cocaína e 2,3 toneladas de maconha, além da apreensão de outros entorpecentes como o ecstasy e o crack. Cinco pessoas foram detidas por tráfico de drogas. Na BR-020, em Planaltina (DF), policiais rodoviários federais apreenderam 906Kg de maconha no último dia 24 de fevereiro. Dividida em 1.202 tabletes, a carga ilícita estava sendo transportada em fundo falso no baú de um caminhão. E foi na BR-060, no Gama, que a PRF no DF fez sua maior apreensão. No dia 02 de fevereiro, foi descoberta 1,45 tonelada de maconha escondida em caminhões boiadeiros. Já em Goiás, o combate ao tráfico de drogas resultou na apreensão de cerca de três toneladas de ilícitos que eram transportados pelas rodovias federais no estado. 29 pessoas foram presas. Além crack, skunk ecstasy e anfetaminas, os agentes federais tiraram de circulação cerca de 82Kg de cocaína e 2,2 toneladas de maconha. Metade desse montante foi apreendida na BR-153, em Hidrolândia (GO), no dia 10 fevereiro. A droga estava escondida em meio a carga de garrafas pet. RECORDE – O Balanço da PRF em Goiás, divulgado no dia 10 de janeiro, aponta recorde histórico de apreensões de drogas no estado. De acordo com a publicação, a PRF apertou o cerco ao narcotráfico e as apreensões de drogas saltaram de 1,3 tonelada em 2018 para quase 27 toneladas em 2019, um aumento de mais de 2.000%. Esse é o maior volume de drogas apreendido pela PRF no estado desde quando esse dado passou a ser contabilizado, há cinco anos, quando o total de apreensões foi de 2,3 toneladas. Significativos também são os números contabilizados pela PRF no Distrito Federal, onde as apreensões de maconha saltaram de 533 Kg, em 2019, para 2,3 toneladas este ano. A quantidade de cocaína retirada de circulação no DF é ainda mais expressiva, passando de 29 Kg apreendidos em todo o ano de 2019 para cerca de 1,2 tonelada apenas em 2020.

