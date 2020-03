Destaques 13/03/2020 07:39 Redação I Nativa News Mulher morre após ser esfaqueada por ex-companheiro em Alta Floresta Foto: Reprodução - Internet O caso foi registrado por volta das 19h50m no bairro Bom Jesus em Alta Floresta. A vítima de 33 anos foi atingida com golpes de faca, chegou a ser socorrida ao Hospital Regional Albert, pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito não foi localizado. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada, ao chegar ao local a vítima já havia sido socorrida. A faca utilizada para o crime foi encontrada e recolhida. A filha da vítima informou que o suspeito reside no estado do Pará, que a cerca de três dias estava em Alta Floresta, ele é pai do filho mais novo da vítima, motivo que o trouxe ao município. No início da noite de ontem (12) a vítima foi vista com o suspeito, caminhando pela rua, quando populares ouviram gritos de socorro e encontraram a mulher ferida no chão. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. Rondas foram localizadas, no entanto o suspeito não foi localizado. A vítima foi identificada como Celina Nascimento de 33 anos.

Veja também sobre Alta Floresta Mulher morre após ser esfaqueada por ex-companheiro Voltar + Destaques