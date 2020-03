Destaques 13/03/2020 10:23 Redação I Nativa News Homem é detido após furtar veículo do pátio da Ciretran de Alta Floresta Foto: Divulgação Um homem, acabou detido pela Polícia Militar após ser abordado com veículo Montana, preto, ano 2003∕04 com placas de Mirassol∕SP no município de Carlinda. O veículo com queixa de roubo/furto havia sido retirado do Pátio de 20ª Ciretran na a madrugada de quinta-feira (12). Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada sobre o furto do veículo pelo chefe da 20ª Ciretran de Alta Floresta, que ao chegar na unidade verificou que um veículo havia sido furtado durante a madrugada do pátio onde ficam os veículos apreendidos. Relatou também que parte do portão foi serrado para retirada do cadeado e que o referido veículo foi visto na cidade de Carlinda. Em rondas, os policiais localizaram o veículo na entrada da cidade de Carlinda, próximo a uma oficina. Após checagem, os policiais constataram que o veículo era produto de furto e o suspeito acabou sendo encaminhado à Delegacia Municipal para prestar esclarecimentos.

