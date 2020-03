Destaques 14/03/2020 05:51 Redação I Nativa News Alta Floresta: Suspeito de esfaquear ex-companheira é preso no banheiro do terminal rodoviário O homem de 27 anos, suspeito de esfaquear a ex-companheira foi preso na noite de sexta-feira (13), após diligências da Força Tática de Alta Floresta. De acordo com informações da polícia, o homem preso deu facadas na ex-companheira, de 33 anos após a negativa de reatar o relacionamento. De posse das características do suspeito, os PMs iniciaram uma busca nas proximidades do local onde ocorreu o homicídio. Na tarde de sexta-feira, ele foi ao hotel onde estava hospedado, pegou sua bolsa e seguiu para o terminal rodoviário, onde ele foi detido dentro do banheiro. Ainda segundo a PM, o suspeito confessou o crime. Ele teria insistido para que ela reatasse o relacionamento com ele e na negativa da dela, ele se enfureceu e desferiu vários golpes de faca. O homem trabalhava como vaqueiro, no estado do Pará, á suspeita que ele teria matado um cachorro pelo simples fato do animal ter latido e espantado gado em uma propriedade em que trabalhava. Ele encaminhado para a delegacia do município, onde permanece à disposição da Justiça.

