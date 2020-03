Destaques 14/03/2020 06:05 Assessoria INSS anuncia peritos em Alta Floresta e mais 16 cidades de MT Foto: Divulgação Em reunião no Ministério da Economia, na terça-feira (10.03), para solicitar um médico perito nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Mirassol D'Oeste (MT) e outros municípios, o deputado federal Dr. Leonardo (Solidariedade-MT) recebeu a notícia de contratação desses profissionais em 17 cidades de Mato Grosso. A medida visa diminuir as filas do INSS com atendimento a doentes, pessoas com deficiência e pedidos de aposentadoria por invalidez, que estão atrasados em todo o país por falhas no sistema e após a Reforma da Previdência. "Fico muito satisfeito em poder levar essa boa notícia aos mato-grossenses, em especial a uma parcela frágil da população: aqueles que dependem de Benefício de Prestação Continuada (BPC), como pessoas com deficiência e aposentados por invalidez", afirmou Dr. Leonardo. Serão beneficiadas as cidades de Cáceres, Rondonópolis, Tangará da Serra, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, Sinop, Alta Floresta, Juína, Mirassol D'Oeste, Campo Novo do Parecis, Juara, Diamantino, Sorriso, Primavera do Leste, Colíder, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. De acordo com a Subsecretária da Perícia Médica Federal, Karina Braido Santurbano, o governo decidiu convocar mais uma categoria de aposentados para ajudar a diminuir as filas do INSS. Além de militares da reserva e aposentados civis, peritos aposentados do INSS foram incluídos na lista dos que serão chamados. Os profissionais estão vinculados à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Dos cerca de 2 milhões de pedidos de aposentadorias e outros benefícios previdenciários, o governo estima que 1,5 milhão estão parados por falha no sistema e 500 mil estão à espera de documentos que dependem dos segurados. Fechamento – Essa foi a segunda conquista do deputado federal Dr. Leonardo para o INSS de Mirassol D'Oeste. No mês passado, uma articulação do parlamentar impediu o fechamento da unidade. Em reunião realizada na superintendência em Cuiabá, participaram os vereadores cabo Amarante, Cléo e Inês de Mirassol D'Oeste, e de Sérgio Chaveiro, James, Chico Leite e Renilson de São José dos Quatro Marcos.

