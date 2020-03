TCE-MT vai doar cerca de 500 computadores para escolas municipais com Ideb abaixo da média

Em busca do fortalecimento dos mecanismos de controle social, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou um projeto para doação de cerca de 500 computadores para escolas municipais de ensino fundamental do Estado com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) menor do que cinco. A entrega dos equipamentos será feita em duas etapas e a contrapartida será a melhora dos índices por parte das unidades de ensino.

Os computadores estão sendo substituídos por novas máquinas, adquiridas por meio do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (Fundecontas), como parte do Programa de Modernização de Tecnologia de Informação, fundamental para que a Corte de Contas mato-grossense retome o protagonismo no controle externo brasileiro, um dos principais objetivos desta gestão.

Segundo o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, os equipamentos estarão, simbolicamente, retornando aos municípios, uma vez que deles vêm os recursos que constituem o Fundecontas. "A aquisição dos computadores para atender o TCE foi feita com recursos desse fundo, que é alimentado pelo jurisdicionado. Então, estamos devolvendo essas máquinas para o jurisdicionado, para as escolas municipais, nas quais vamos montar pequenos laboratórios", declarou.

Ainda conforme o presidente, antes de serem doados para as escolas, os computadores passarão por um processo de formatação, manutenção e usabilidade. Quanto a escolha das unidades de ensino, para a seleção o Tribunal de Contas realizou um amplo levantamento, que envolveu os números do Ideb e o índice do IDH-E dos municípios, dados das secretariais e conselhos municipais de Educação e informações referentes à internet, computadores e forma de utilização nas escolas.

"Finalmente, identificou-se os secretários municipais de educação e os presidentes dos conselhos municipais para interagirem, na entrega, como atores do processo de qualificação da educação enquanto política pública. Espera-se que o computador chegue às escolas para abrir mentes, ampliar horizontes e se integre à proposta pedagógica escolar, favorecendo a construção de novos saberes e novos conhecimentos", destacou a secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania, Cassyra Vuolo, responsável pelo levantamento.

Fundecontas

Criado em 2005, o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (Fundecontas) tem suas receitas destinadas exclusivamente para apoiar os programas e projetos de desenvolvimento e especialização dos recursos humanos da Corte de Contas, bem como para ampliar sua capacidade e atender despesas de manutenção de suas atividades.