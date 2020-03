Destaques 14/03/2020 07:41 Servidores da Educação de Nova Monte Verde recebem treinamento de bombeiros militares O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta realizou um curso de Formação de Brigada de Combate e Controle de Incêndio e Pânico para professores, vigias e pessoal de apoio de três escolas de Nova Monte Verde. A Secretaria de Educação do município solicitou a qualificação da qual 20 alunos participaram. O curso foi ministrado no período de 9 a 11 de março em período integral e contou com instruções de Atendimento Pré Hospitalar, combate a princípio de incêndio e evacuação escolar. Foram realizadas instruções teóricas e práticas. Ao final do curso foi realizada uma simulação de evacuação escolar com alunos divididos em faixas etárias de 7 a 12 anos.

