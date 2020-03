Destaques 15/03/2020 16:52 Redação: Nativa News Alta Floresta: Preso temporariamente autor confesso do assassinato de Maicon Cesar Reprodução/Internet O homem de 31 anos que é investigado pela Polícia Civil como autor confesso do assassinato de Maicon Cesar Piovesan dos Anjos, 28 anos, foi preso foi preso temporariamente na manhã de sábado (14) por voltas das 11h30. De acordo com o Delegado Vinícius Nazário, a prisão ocorreu no estabelecimento comercial. Segundo o delegado que é responsável pelo caso, a prisão foi baseada no fato de que a versão de ligitima defesa apresentada pelo autor do homicídio não ficou comprovada. o autor prestou depoimento confessando ter efetuado o disparo e alegou legítima defesa. A prisão temporária de 30 dias foi cumprida e posteriormente será solicitada a justiça a prisão preventiva.

