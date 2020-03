Destaques 16/03/2020 07:07 Redação I Nativa News Estradas rurais mal conservadas são desafios para produtores de Alta Floresta Moradores de Alta Floresta reclamam das más condições das estradas rurais do município. Segundo eles, o escoamento de produção tem sido prejudicado e encarar a estrada virou um desafio. Depois que as chuvas chegaram, as estradas ficaram ainda mais prejudicadas, dificultando a vida dos produtores. No sábado um caminhão carregado de soja acabou virando na estrada 3º Sul. Na MT- 325 que serve como via de escoamento o cenário é caótico, carretas para subir uma serra próximo a comunidade Rio Verde precisaram ser rebocados por dois tratores, "Não tem como trabalhar. Simplesmente, o meu caminhão não tem como puxar safra aqui", reclama o caminhoneiro. Esse problema é compartilhado por produtores da Estrela da Manhã. Uma ponte foi preciso ser substituída pela Secretaria de Infraestrutura, no local fila de carros e caminhões parados. Em contato com Site Nativa News, a Prefeitura garantiu que está procurando sanar todas as situações, disse que existe vários pontos críticos porém é impossível atender todos ao mesmo tempo.

Veja também sobre produtores de Alta Floresta Estradas rurais Voltar + Destaques