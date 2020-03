Destaques 16/03/2020 08:06 Redação I Nativa News Polícia Militar e Corpo de Bombeiros realizam operação RISP 9 em Colíder Um homem foi detido na noite deste domingo (15) no município de Colíder por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Um revólver calibre .38 foi apreendido, menores que acompanhavam o suspeito foram entregues ao Conselho Tutelar. O fato ocorreu durante rondas da equipe de Força Tática da Polícia Militar, que está no município em operação RISP, na avenida Tancredo Neves um veículo Palio foi visto com vários ocupantes, que apresentaram agitação ao perceber a presença da viatura. O veículo foi abordado, em revista em seu interior foi encontrado um revólver calibre .38 com 06 munições intactas, o motorista do veículo assumiu ser o proprietário da arma. Os demais ocupantes do veículo eram filhos e sobrinhos do motorista. O homem foi conduzido para prestar esclarecimentos e os menores entregues à conselheiros tutelares para as devidas providências.

Veja também sobre operação RISP 9 em Colíder Colider Voltar + Destaques