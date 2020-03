Destaques 16/03/2020 10:34 Águas Alta Floresta faz reparo emergencial em rede de abastecimento em quatro bairros Foto: Reprodução - Internet A Águas Alta Floresta informa que realiza, nesse momento, um reparo emergencial na rede de abastecimento, localizada na rua Maranhão, bairro Cidade Alta. Durante o serviço as regiões atendidas pela estrutura ficarão com o abastecimento, temporariamente, interrompido. A previsão é de que os trabalhos estejam concluídos no fim da manhã. A companhia lembra que, a normalização do fornecimento de água às localidades atendidas, depende dos procedimentos de pressurização da rede. Diante disso, a concessionária solicita que a comunidade faça uso consciente e moderado de água, evitando o desperdício. A Águas Alta Floresta se mantém à disposição da comunidade e reforça que o telefone de atendimento ao cliente é o 0800 4000 504. Lista de bairros atendidos: Norte l,ll, lll e Boa Vista.

