Destaques 16/03/2020 11:01 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista sofre fraturas em acidente na manhã desta segunda-feira Uma motociclista sofreu fratura e foi levado ao hospital com o pescoço imobilizado após colisão com um carro na avenida Mato Grosso, na manhã desta segunda-feira (16). De acordo com informações do corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma Biz, vermelha e foi atingida por um veículo Gol, prata, ela sofreu uma fratura na tíbia e fíbula da perna esquerda, corte na cabeça. A vítima foi socorrida consciente ao Hospital Regional.

Voltar + Destaques