Destaques 16/03/2020 15:22 Money Times Unidades JBS de Alta Floresta e Juina estão dando férias coletiva até 13 de abril (Imagem: JBS/Divulgação) As férias coletivas que o JBS (JBSS3) está dando às unidades de Alta Floresta e Juína, deixando de comprar bois até 13 de abril, estão associadas ao cenário complicado das exportações, sem a contrapartida do mercado interno. Só a planta de Colider a maior processadora de carne do mundo manterá em funcionamento no norte do Mato Grosso. Pelo menos isso é o que o grupo informou aos produtores da região. De acordo com Valmir Coco, presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, um dos gargalos é, inclusive, a falta de contêineres. Como acontece em vários setores, entre os quais o de café, os contêineres não “estão voltando”, diz Coco. A situação já era complicada com a China paralisada, para onde vai a maior parte das cargas e voltam os contêineres. Agora, com vários portos mundiais parando com o fechamento de fronteiras e quarentenas compulsórias, caso da Europa, o complicador é maior. O JBS em Alta Floresta estava abatendo em torno de 600 animais diários, já bem abaixo de sua capacidade. O de Colider tem um pouco mais de fôlego

