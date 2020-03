Destaques 16/03/2020 16:00 FIEMT realiza cinco novos Processos Seletivos na unidade de Alta Floresta Estão abertas as inscrições de cinco novos Processos Seletivos da Federação da Indústrias no Estado do Mato Grosso (FIEMT) que, juntos, visam à contratação de profissionais de ensino médio e de níveis técnico e superior. Ao todo, são ofertadas cinco vagas distribuídas na unidade do Senai de Alta Floresta. Confira na tabela abaixo: Edital Cargo Escolaridade Local Vagas 0172/2020 Profissional de Serviços Técnicos - Assistente Educacional Médio Completo Alta Floresta 1 0174/2020 Professor de Nível Superior - Pedagogo Superior Completo Alta Floresta 1 0175/2020 Instrutor de Nível Técnico - Segurança do Trabalho Técnico Completo Alta Floresta 1 0176/2020 Instrutor de Nível Superior - Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Informática Superior Completo Alta Floresta 1 0177/2020 Profissional de Nível Superior - Consultor de Vendas Superior Completo Alta Floresta 1 Quando contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária de 20 e 40 horas semanais, com salários que alternam de R$ 1.227,46 a R$ 2.763,02 ao mês. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até esta segunda-feira, 16 de março de 2020, via internet, no site da FIEMT. Lembre-se de que todas estas chances estão sujeitas a alterações durante o decorrer do dia, sem nenhum aviso prévio, portanto, seja rápido e realize já sua inscrição!

Veja também sobre Processos Seletivos Alta Floresta FIEMT Voltar + Destaques