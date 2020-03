Destaques 16/03/2020 17:08 Aline Carlêto - O Popular Jogador natural de Alta Floresta vê bom momento do Vila Nova para antecipação de jogos Após vencer e entrar no G8, Tigre pode voltar a campo na próxima quinta-feira (19). Para volante Éder momento é bom para o grupo Foto: Douglas Schinatto O Vila Nova voltou a compor o G8 após vencer o Anápolis, no último sábado (14). Por conta do coronavírus, a 1ª fase do Campeonato Goiano pode ser concluída ainda nesta semana. Para o volante da base, Éder, que fez o primeiro jogo como titular pela equipe, o momento é favorável para a antecipação de rodadas. “Ainda não foi oficializado que vai antecipar, mas se for, vai ser bom para a gente, para o grupo. Precisamos o quanto antes estar em campo para mostrarmos o quanto estamos evoluindo”, disse Éder, animado com a vitória sobre o Anápolis. Segundo o jogador, o Tigre tem possibilidade de mostrar reação no Estadual. Pela primeira vez de titular, no último sábado (14), Éder vê seu crescimento dentro do clube. Natural de Alta Floresta-MT, o atleta vive na sede do Vila Nova, que foi reformada recentemente. A nova estrutura foi elogiada pelo volante. Além disso, o técnico Bolívar recebeu agradecimento do jogador. “Muitos treinadores vêm com time formado na cabeça. O Bolívar foi diferente, procurou conhecer cada um. Isso contribuiu para eu entrar na equipe”, disse o jogador. O Próximo confronto do Tigre será contra o Crac, no estádio Genervino da Fonseca.

