Destaques 17/03/2020 07:59 Redação I Nativa News Alta Floresta: Após denúncia, casal é detido com droga e arma que seriam levados para Apiacás Foto: Divulgação Um homem e uma mulher foram detidos por policiais militares no início da noite de ontem, segunda-feira (16), sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. A ação começou quando os agentes foram informados de que um Gol branco, saiu do bairro Vila Nova depois de pegar drogas, em diligências, os policiais localizaram o veículo em frente a uma drogaria, próxima ao terminal rodoviário. Os policiais abordaram o veículo e fizeram uma busca foram encontrados três tabletes de substância análoga a maconha, cigarros sem origem nacional, duas porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de R$ 4.402,00. Já a mulher ela relatou que iria se hospedar em um hotel próximo ao terminal rodoviário e que na terça-feira (17), seguiria para o município de Apiacás, ela confessou que receberia R$ 2.000,00 para levar o entorpecente. O casal foi preso e encaminhada, junto com os objetos apreendidos e a droga, para a Delegacia de Polícia.

Voltar + Destaques