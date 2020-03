Destaques 17/03/2020 09:59 Eleição suplementar para senador do Mato Grosso pode ser adiada devido ao coronavírus Agência Brasil Embora o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já tenha negado um pedido do governador Mauro Mendes (DEM) para adiar a eleição suplementar ao Senado marcada para o dia 26 de abril, o assunto será pauta de uma conversa entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (16). De acordo com a Folha de S. Paulo, ele pedirá aos magistrados para adiar o pleito por causa do coronavírus. Anteriormente, o Governo de Mato Grosso protocolou um pedido administrativo junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no dia 4 deste mês. Dentre os argumentos utilizados, citou a necessidade de economia de recuros públicos, pois o Estado também precisa injetar dinheiro para garantir a tranquilidade e segurança do pleito eleitoral. E apontou também a questão do surto do coronavírus que continua se espalhando pelo Brasil, apesar de não haver em Mato Grosso, até o momento, nenhum caso confirmado da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Porém, oito casos suspeitos estão sob monitoramento. Agência Senado Porém, em decisão proferida no dia 10, a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, negou o pedido de Mendes e manteve a eleição para o dia 26 de abril. As convenções partidárias foram realizadas entre os dias 10 e 12 deste mês e 12 candidaturas foram confirmadas para a disputa que vai eleger uma nova senadora ou senador para a vaga da senadora cassada, Selma Arruda (Podemos). A previsão da Justiça Eleitoral é de gastar entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões para realizar o pleito suplementar. Agora, em sua coluna Painel, a Folha de S. Paulo publicou uma nota na manhã desta segunda-feira informando que a eleição suplementar em Mato Grosso pode ser adiada devido ao coronavírus. "Marcada para 26 de abril, a eleição suplementar para o cargo de senador do Mato Grosso pode ser adiada devido à crise do coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai conversar sobre o tema com os ministros do STF nesta segunda-feira (16), diz a publicação.

Voltar + Destaques