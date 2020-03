Destaques 17/03/2020 10:20 Unemat suspende aulas de 23 mil alunos como medida de prevenção ao coronavírus Foto: Unemat - Alta Floresta/MT A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) anunciou, nessa segunda-feira (16), a suspensão das aulas para os 23 mil alunos nos 13 campi da instituição. A medida, segundo a Unemat, é como forma de prevenção ao novo coronavírus. A suspensão ocorre como adequação ao decreto do governo de Mato Grosso, que suspendeu aulas e eventos com mais de 200 pessoas no estado por causa do coronavírus. De acordo com a Unemat, as atividades foram suspensas a partir desta terça-feira (17) até o dia 5 de abril. O retorno das aulas estava previsto para o dia 23 deste mês. Além das aulas, as atividades administrativas também foram suspensas pelo mesmo período. A reposição das aulas será definida em outro momento pela Unemat. Outras medidas O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) cancelou todos os eventos que estavam programados para a próxima semana. São eles: Ouvidoria Day, que aconteceria na segunda-feira (16), na Escola Superior de Contas, além de Consciência Cidadã e Gestão Eficaz, programados para os dias 19 e 20, em Sinop. Entre as medidas tomadas no estado em razão da pandemia de coronavírus pelo mundo está a suspensão parcial das cirurgias eletivas realizadas no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), para que os leitos fiquem à disposição de pacientes vítimas do coronavírus. O Ministério Público Estadual (MPE) permitiu que membros, servidores e estagiários do órgão que retornarem de quaisquer países atingidos por contaminação do Coronavírus (SARS – CoV-2) ou que tiverem contato com pessoas que passaram por essas localidades possam exercer as atividades funcionais em regime excepcional de teletrabalho, durante 14 dias, contados da data do retorno ou do contato. O 65º concurso Miss Mato Grosso 2020 foi adiado por conta do avanço do coronavírus no país. O anúncio foi feito pela coordenação do evento neste sábado (14). O concurso ocorreria no dia 20 de março em Cuiabá. Universidades públicas e privadas de Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana, suspenderam as aulas como forma de prevenção a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em algumas instituições de ensino, a suspensão está prevista até o dia 23. Já em outras o tempo é indeterminado. Conforme decreto do governo, nessa segunda-feira (16), as aulas da rede estadual, municipal e do ensino superior do estado devem ser canceladas a partir da próxima segunda-feira (23). Eventos com público maior de 200 pessoas também foram suspensos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) suspendeu prazos e audiências como medida de prevenção ao coronavírus no estado. Os prazos e atos processuais estão suspensos pelo prazo de 15 dias, salvo as medidas urgentes ou aqueles envolvendo adolescentes em conflito com a lei, com internação provisória decretada. A Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU) está orientando passageiros e funcionários a adotarem medidas para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), em Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana, apesar de o estado não ter nenhum caso de pessoas infectadas pelo vírus confirmado. A Câmara Municipal de Cuiabá anunciou, na tarde dessa segunda-feira (16), uma série de medidas temporárias e emergenciais para evitar o contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) pela população de Cuiabá e pelos servidores da Casa de Leis.

