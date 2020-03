Destaques 17/03/2020 15:55 Assessoria PRF PRF apreende carga de madeira ilegal que saiu de Alta Floresta e iria para São Paulo A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de madeira ilegal, durante uma fiscalização na BR-070. A documentação para o transporte de produto florestal estava com diversas irregularidades. O flagrante aconteceu em Primavera do Leste, na manhã de sábado (14). Por volta das 10h30, a equipe da PRF abordou um caminhão nas proximidades do quilômetro 287. O motorista apresentou os documentos do material transportado. Ele levava madeira serrada de Alta Floresta (MT) para municípios do interior paulista. A Guia Florestal possuía inconsistências sobre a madeira, como peso e metragem, tornando a carga ilegal. No total, havia cerca de 22 metros cúbicos, que foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, em Primavera do Leste.

Veja também sobre PRF apreende carga de madeira ilegal que saiu de Alta Floresta madeira ilegal Alta Floresta Voltar + Destaques