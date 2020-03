Destaques 18/03/2020 08:42 G1 MT Bares e restaurantes recebem orientação para aumentar espaço entre mesas e cadeiras em MT Foto: Ricardo Beccari Os bares e restaurantes de Mato Grosso não devem parar de funcionar devido à pandemia de Covid-19. No entanto, devem seguir algumas recomendações da Associação de Bares e Restaurantes de Mato Grosso (Abrasel-MT) para a prevenção da proliferação do novo vírus. A associação recomenda que os estabelecimentos mantenham práticas básicas, lavando as mãos com mais frequência, manter o filtro do ar-condicionado limpo, utilizar utensílios esterilizados, talheres devem ser embalados, o uso do álcool gel 70% e de luvas descartáveis. De acordo com a presidente da Abrasel, Lorenna Bezerra, essas medidas de higiene são boas práticas comuns adotadas sempre. A recomendação é para que essas práticas sejam intensificadas e continuem sendo tomadas. Algumas casas noturnas e boates em Cuiabá já anunciaram a suspensão de shows e eventos. Os bares e restaurantes devem seguir recomendações da associação e continuar funcionando normalmente. Além das medidas de higiene pessoal e de objetos de uso comum, coletivo e individuais, a entidade recomendou que os estabelecimentos alinhem as mesas com distância de um metro entre cadeiras sendo ocupadas ou dois metros entre as mesas. A presidente explicou que essas medidas tomadas foram baseadas nas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). A prevenção é necessária pois o vírus existe, mas no estado ainda há apenas casos suspeitos sendo investigados até o momento. Os estabelecimentos que naturalmente devido a programação e o fluxo de pessoas, evitem contribuir para formação de aglomerações, como casas noturnas, devem seguir as medidas recomendadas pelo decreto do governador. A suspensão de eventos com público de acima de 50 pessoas em lugares fechados e 100 pessoas em lugares abertos foram recomendadas em decreto municipal. Cartilha de recomendações para prevenção de proliferação do coronavírus em bares e restaurantes — Foto: Cartilha/Reprodução A representante ressalta que os bares e restaurantes são lugares seguros não devem fechar, mas que todos tomaram medidas para se prevenir e nisso continuar o funcionamento em respeito a população e os clientes. Sobre os horários de funcionamento não houve recomendações. Outra medida implementada é a criação do Selo Restaurante Responsável, que indica que os estabelecimentos aderiram às medidas preventivas de combate ao novo coronavírus. Além do selo, será disponibilizado uma cartilha de orientações aos clientes e funcionários. A cartilha é um guia prático e instrutivo com explicações sobre o novo coronavírus, as formas de contaminação, boas práticas de segurança de alimentos, higienização e outros alertas preventivos contra outros vírus. Os funcionários receberão cartilhas com orientações sobre cuidados e precauções de higiene e condutas de relacionamento, além de informações sobre a doença, sintomas e diretrizes a serem seguidas dentro do ambiente e visando a segurança dos clientes. Lorena disse que a associação irá fazer o monitoramento dos estabelecimentos para certificar que estão realizando as recomendações. Os bares e restaurantes associados têm um selo seguro onde informa que seguem as práticas adotadas pela associação. Associação toma medidas contra coronavírus para que bares e restaurantes continuem funcionando — Foto: Cartilha/Reprodução

