Destaques 19/03/2020 08:15 Dois homicidas foragidos da Justiça são presos em Nova Bandeirantes Dois foragidos da Justiça tiveram mandados de prisão cumpridos, nesta quarta-feira (18.03), pela Polícia Judiciária Civil de Nova Bandeirantes (1026 Km ao Norte de Cuiabá). Os suspeitos estavam com ordens de prisão decretadas pelo crime de homicídio ocorrido na cidade de Castanheira, comarca de Juína. As diligências iniciaram após os policiais da Delegacia de Nova Bandeirantes receberem informações sobre os dois foragidos da Justiça que estariam na cidade. Com base na notícia, os policiais fizeram trabalho de monitoramento conseguindo realizar a prisão do primeiro suspeito no distrito de Japuranã. O segundo investigado foi localizado na região da Prainha, onde os policiais deram cumprimento ao mandado. Os dois foragidos foram encaminhados a Delegacia de Nova Bandeirantes para as providências de praxe. Em checagem no sistema, foi descoberto outro mandado de prisão em aberto contra um dos suspeitos, expedido pela comarca de Vilhena, estado de Rondônia, também pelo crime de homicídio.

