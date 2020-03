Destaques 20/03/2020 09:35 Redação I Nativa News Acidente entre bitrem e caminhonete deixa um morto na MT-208, em Carlinda Foto: Reprodução O acidente aconteceu por volta das 19h50m na noite desta quinta-feira (19) no perímetro urbano de Carlinda. O veículo S-10 era ocupado por um casal de idosos, o condutor faleceu preso às ferragens após o impacto contra a julieta do caminhão bitrem. Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, a caminhonete seguia sentindo Carlinda para Alta Floresta, próximo ao trevo de acesso ao município de Carlinda o caminhão saiu de uma secadora de grãos, e a caminhonete acabou se chocando na julieta (segundo vagão de carga). Com o impacto a lateral da caminhonete ficou destruída, prendendo o motorista nas ferragens. Ari Hoffmann de 62 anos faleceu no local, a esposa de 65 anos foi socorrida em estado de choque ao Hospital, mas liberada posteriormente. O motorista do caminhão relatou à Polícia Militar que chegou a emitir sinais luminosos ao notar a aproximação da caminhonete, mas esta seguia em velocidade relativamente alta e a frenagem não evitou o choque. Informações extraoficiais são de que o casal reside no município de Claudia/MT e estava à caminho de Alta Floresta onde tem familiares.

Veja também sobre Carlinda Acidente entre bitrem e caminhonete MT-208 Voltar + Destaques