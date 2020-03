Destaques 20/03/2020 10:21 Azul Linhas Aéreas realiza ajustes de voos por conta da pandemia do coronavírus Foto: Reprodução A Azul decidiu reduzir sua capacidade consolidada de 20% a 25% no mês de março, e entre 35% a 50% em abril e meses seguintes, até que a situação se normalize. A aérea também optou por suspender a partir desta segunda-feira, 16, todos os voos internacionais, exceto os que partem de Campinas. A assessoria da imprensa destacou que provavelmente, algumas operações em Alta Floresta podem ser afetadas em alguns dias, mas, infelizmente, não há como fazer recortes por cidade/estado. Informação do COMTUR que não haverá voos a partir do dia 23/03 (segunda-feira) até dia 30/06 a não ser que mude o cenário atual. Sinop e Sorriso também devem ser atingidos com os ajustes.

