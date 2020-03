Destaques 20/03/2020 15:09 Laura Gonçalves | PMMT PM prende 7 e apreende adolescente com droga em bairros de Alta Floresta Droga apreendida no bairro Setor H - Foto por: PMMT Policiais militares de Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá) prenderam na quarta e quinta-feira (18 e 19.03) sete homens, uma mulher e apreenderam um adolescente por uso e tráfico de drogas, nos bairros Boa Nova II, Setor H e Jardim Industrial. Na área central, os policiais estavam em ronda quando abordaram um homem que disse ter droga em sua casa no bairro Boa Nova. Ele levou os militares até o imóvel, onde foram apreendidos porções de pasta base de cocaína e maconha escondidos dentro de um carretel de fio de energia. O suspeito tem passagem por uso de droga. Já no bairro Setor H, uma equipe de Força Tática foi informada que um homem estaria traficando na sua residência e iniciou o monitoramento. Os policiais viram quando o homem saia da casa e resolveram aborda-lo. O suspeito carregava na cintura porções de maconha. Dentro do imóvel estava uma mulher que alegou ser usuária. Na residência, os militares ainda encontraram dentro de uma caixa de sapato mais porções de maconha e uma replica de arma de fogo. No bairro Jardim Industrial, uma equipe da Força Tática foi informada que uma casa estaria sendo usada como boca de fumo. Quando os policiais chegaram viram um homem e durante a abordagem foi encontrado em sua cueca uma porção de maconha. O suspeito levou os militares até a sua casa onde mais porções de maconha, dinheiro e uma replica de arma de fogo foram apreendidos. No imóvel, estavam quatro homens e uma adolescente pego usando entorpecente.

