Destaques 20/03/2020 15:26 Laice Souza | Secom - MT Governo suspende cobrança de IPVA nos meses de março e abril De acordo com o governador, o decreto se faz necessário como forma de contribuir com a população e empresas neste momento de dificuldade Foto por: Christiano Antonucci O governador Mauro Mendes assinou um decreto para suspender as cobranças do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos meses de março e abril. A medida também é extensiva as parcelas que venceram nesses meses. O decreto será publicado na tarde de hoje (20), em edição extra do Diário Oficial do Estado. De acordo com o governador, o decreto se faz necessário como forma de contribuir com a população e empresas neste momento de dificuldade pela qual o Estado, país e mundo passam, por conta da pandemia do coronavírus. “Nós estamos sensíveis a tudo isso e queremos ressaltar que o governo será profundamente impactado, e estamos estimando uma perda de arrecadação na ordem de 30% já no mês de abril e será um momento em que vamos precisar alocar recursos vultosos para a saúde pública”, disse. O governador ainda destacou que outras medidas estão sendo analisadas para que o Estado também possa dar sua parcela de contribuição com o cidadão e os pequenos e médios empresários.

DOWNLOAD Decreto IPVA

