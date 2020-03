Destaques 20/03/2020 15:33 www.mtesporte.com.br Piloto que esteve em Alta Floresta testa positivo para Covid 19 Um jovem piloto, filho e neto de pioneiros altaflorestense, acabou testando positivamente para o Covid 19. Ele que esteve em Alta Floresta no último domingo, comemorando aniversário de sua avó, juntamente com tios e primos, em um dos principais restaurante do município, acabou passando mal quando já estava na capital do estado, onde reside, procurou uma clínica particular para realizar alguns exames, que acabou testando positivamente para o Covid 19. Uma nova amostra deve agora ser coletada e analisada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT), unidade ligada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) responsável pela análise de amostras dos casos suspeitos da infecção por coronavírus, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. De acordo com informações, o jovem piloto trabalha para um empresário cuiabano, que também testou positivamente para o Covid 19. Secretaria de Saúde de Alta Floresta acompanha o caso Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta fomos informados que todo suporte está sendo dado para os familiares que tiveram contato direto com o jovem piloto, principalmente com a avó e tia, que integram o grupo de risco. Coletas de sangue e contato de hora em hora é uma das formas de monitorar os familiares que devem agora permanecer em quarentena. Efeito dominó E importante que toda população siga a risco as orientações das autoridades responsáveis e que fiquem em casa para evitar essa pandemia. Outra importante dica é para que aproveitem esse momento e limpem seus quintais, evitando dessa forma, outros tipos de doença.

