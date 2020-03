Destaques 21/03/2020 05:08 Polícia Civil apoia órgãos de saúde no combate ao coronavírus em Alta Floresta A Polícia Civil de Alta Floresta (803 km ao Norte) está apoiando os órgãos de de saúde na identificação de passageiros com sintomas de Coronavírus (Covid-19) que desembarcam no aeroporto do município. A ação atende o decreto municipal que prevê que os passageiros que chegam a cidade devem passar por entrevista e avaliação médica pela Secretaria de Saúde. Segundo o delegado, Vinícius de Assis Nazário, o trabalho da Polícia Civil visa garantir a segurança aos agentes de saúde que atuam na identificação e triagem de passageiros que chegam a Alta Floresta. “Em casos de distúrbios, desobediências e descumprimentos das normas da Secretaria a Polícia poderá intervir”, disse o delegado.

