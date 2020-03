Filho da prefeita de Nova Monte Verde sofre acidente de carro na BR-163

Três pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo um Fiat Uno e uma caminhonete Toyota Hilux na manhã deste sábado (21), na BR-163, proximidades da cidade de Itaúba.

Com o impacto o Uno ficou totalmente destruído, um dos ocupantes do veículo é o filho da prefeita de Nova Monte Verde Beatriz de Fátima Sueck Lemes, o outro sobrinho. Gabriel e seu primo Guilherme estavam retornando para Nova Monte Verde, foram encaminhados ao hospital no município de Itaúba, medicados e estão fora de perigo.

Já a condutora da caminhonete Toyota Hilux (nome não revelado) foi encaminhada para o hospital Regional de Sinop, o seu estado requer mais cuidados.

