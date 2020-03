Destaques 22/03/2020 06:52 Redação I Nativa News Secretaria de Saúde de Alta Floresta cria canal de denúncia Foto: Reprodução - Internet A Secretaria de Saúde de Alta Floresta criou um canal para que população possa denunciar estabelecimentos que estão abertos e que não poderiam em tempo de quarentena. A intenção é ganhar aliados na fiscalização do comércio que não respeita a determinação da interrupção das atividades. As denúncias podem ser realizadas via mensagem whatsapp 66 3903-1179 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA e denunciar aqueles que não foram incluídos como serviços essenciais e de saúde, mas que insistem em funcionar.

