Destaques 23/03/2020 09:51 Redação I Nativa News Alta Floresta: Prefeitura acerta no decreto, mas há desobediência Decreto proibiu abertura de vários setores do comércio, mas alguns resistem ao fechamento A prefeitura municipal de Alta Floresta acertou ao editar o decreto 51/2020, publicado na sexta-feira (20), declarando situação de emergência na saúde pública como medida de enfrentamento ao avanço do Coronavírus na cidade. O documento determina o fechamento dos principais setores da área comercial por 15 dias, a partir deste sábado (21). Atividades das pousadas turísticas vinculadas ao território de Alta Floresta. Hotéis e pousadas serão obrigados a passar uma lista com todos os hospedes e as informações pertinentes a eles (como o número do quarto e local de origem). Apesar do decreto já em vigência, várias, lojas e bares estavam abertos na manhã de sábado, segundo a Vigilância Epidemiológica, a equipe está percorrendo os comércios que estão abertos e que não se enquadram nas exceções para que fechem as portas. Também criou um canal para que população possa denunciar estabelecimentos que estão abertos e que não poderiam em tempo de quarentena. A intenção é ganhar aliados na fiscalização do comércio que não respeita a determinação da interrupção das atividades. As denúncias podem ser realizadas via mensagem whatsapp 66 3903-1179. Para o enfrentamento ao Covid-19, evitando sua disseminação, não basta apenas o trabalho de órgãos públicos. A população deve procurar o isolamento social – mantendo-se em suas residências -, ocorrendo o mesmo com comerciantes. Só assim, será possível a proliferação acelerada da infecção entre a população.

