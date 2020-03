Empresa também suspende voos nos aeroportos de Alta Floresta e Barra do Garças

A Azul Linhas Aéreas confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que suspendeu nesta segunda-feira, as operações nos aeroportos de Alta Floresta e de Barra do Graças, que têm um voo diário. De acordo com informações da assessoria, houve queda na demanda gerada pela propagação do coronavírus. “A suspensão valerá até 30 de junho. A companhia esclarece que já está em contato com os clientes impactados pelas alterações e ressalta que todos eles serão reacomodados em outros voos”, consta no trecho da nota.

A empresa também suspendeu temporariamente o voo diário no aeroporto de Sorriso Adolino Bedin, na última sexta-feira, pelo mesmo período de Alta Floresta e Barra do Graças para ajudar evitar a proliferação do Coronavírus. Algumas operações em Sinop podem ser afetadas por alguns dias já que a está realizando ajustes em sua malha doméstica e internacional.

Ao todo, está reduzindo sua capacidade consolidada de 20% a 25% no mês de março e entre 35% a 50% em abril e meses seguintes até que a situação se normalize em relação as medidas governamentais de prevenção ao vírus.

Em Sinop também opera a Gol Linhas Aéreas informou, anteriormente, que está passando por ajustes constantes que visam garantir o equilíbrio entre o novo cenário de demanda e a qualidade e amplitude da malha aérea.