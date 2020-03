Destaques 24/03/2020 06:50 Assessoria Prazos e atendimento presencial na Sema estão suspensos, informa secretaria Também está suspenso o atendimento presencial da Secretaria, em conformidade com o Decreto 416/2020 Os prazos para licenciamento ambiental, autuações e demais processos administrativos conduzidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente estão suspensos. A determinação partiu do Decreto 417/2020, publicado pelo Governo de Mato Grosso em edição extra do Diário Oficial do Estado de 20 de março. Também está suspenso o atendimento presencial da Secretaria, em conformidade com o Decreto 416/2020. Já os protocolos deverão ser feitos mediante agendamento pelo e-mail do protocolo geral da Secretaria, para atos conduzidos na capital, ou pelo e-mail das regionais conforme listagem abaixo. Esta é uma dentre as séries de medidas tomadas pelo Governo de Mato Grosso para conter o avanço do novo Corona Vírus. As ações visam diminuir a circulação de pessoas desacelerando o ritmo de contágio da doença. Mais informações sobre prevenção e medidas governamentais, acesse: www.mt.gov.br Protocolo Sema mediante agendamento Protocolo Geral (Sema Cuiabá) 65 3613 7345 Cáceres (65) 3223-5006 caceres@sema.mt.gov.br Barra do Garças (66) 3401-4167 barradogarcas@sema.mt.gov.br Juína (66) 3566-1856 juina@sema.mt.gov.br Rondonópolis (66)3422-6501 rondonopolis@sema.mt.gov.br Sinop (66) 3531-5625 sinop@sema.mt.gov.br Tangará da Serra (65) 3326-7035 tangaradaserra@sema.mt.gov.br Alta Floresta (66) 3521-1678 altafloresta@sema.mt.gov.br Guarantã do Norte (66) 3552-2269 guarantadonorte@sema.mt.gov.br Confresa (66) 3564-3362 confresa@sema.mt.gov.br Atendimento Sema 0800 647 0111 atendimento@sema.mt.gov.br Denúncias 0800 65 3838 APP MT Cidadão Outros contatos Gabinete Sema

chefiadegabinete@sema.mt.gov.br Cadastro Ambiental Rural

ccar@sema.mt.gov.br Pecuária Extensiva

Capex@sema.mt.gov.br Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços

suimis@sema.mt.gov.br Gestão Florestal

crf-duvidas@sema.mt.gov.br Recursos Hídricos

ccrh@sema.mt.gov.br

Veja também sobre Sema Mato Grosso atendimento presencial suspensos Diário Oficial medidas Voltar + Destaques