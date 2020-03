Destaques 24/03/2020 06:54 JUÍNA NEWS Morador de Alta Floresta é morto a tiros em garimpo ilegal de Aripuanã JUÍNA NEWS Mais uma pessoa teve a vida ceifada no garimpo ilegal de Aripuanã, no Mato Grosso. A vítima, um jovem, de 27 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira, dia 23. Testemunhas disseram à Polícia Judiciária Civil que ouviram os disparos, porém não souberam falar quem era o autor do homicídio. Foram constatadas quatro perfurações de arma de fogo que atingiram o rosto e braço. Ao lado do corpo havia uma motocicleta caída. A polícia civil realizou os procedimentos necessários e coletou informações para as investigações. Segundo o que a polícia apurou a vítima, Jeferson Elias estava há dias no garimpo, ele era morador da cidade de Alta Floresta. Depois de realizado o exame de local de crime o corpo do jovem foi removido para o Hospital Municipal Santo Antônio para necropsia. O crime está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil de Aripuanã.

