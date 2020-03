Destaques 24/03/2020 07:40 Redação I Nativa News Decreto 51: Empresário de Alta Floresta abre portas e CDL nega autorização Reprodução/Internet O descumprimento do decreto municipal n° 51/2020 em Alta Floresta rendeu comentários e apontamentos nas redes sociais nesta segunda-feira (23). O fato de um estabelecimento, oficina e peças mecânicas, não cumprir a ordem de fechamento imposta pela administração pública municipal gerou estranheza e reclamações, apontando a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) como responsável pela abertura do estabelecimento. Publicado no final da tarde de sexta-feira (20) o decreto prevê ações de prevenção ao novo coronavírus, entre as ações o toque de recolher e suspensão de atendimentos do comércio varejista. Nas redes sociais, principalmente no aplicativo de mensagens instantâneas (Whatsapp), circulou a denúncia da oficina aberta, a reclamação pelo não cumprimento do decreto. Em um dos grupos reclamados, o empresário decidiu se manifestar, apontando os nomes de diretores da CDL como quem autorizou a abertura. A redação do site Nativa News procurou então a presidente da CDL, Elsa Maria Lopes, para esclarecer a situação, pois a presidente acumula o cargo de secretária municipal de Gestão, pondo em conflito a decisão do poder público de manter o comércio fechado. Elsa esclareceu que não foi procurada, mas que na CDL haviam pessoas responsáveis por atender os comerciantes. Em contato com o diretor comercial, Elizeu Pelisson, este informou que a orientação repassada a todos os comerciantes é a mesma, seguir o decreto n° 51/2020. No caso específico denunciado nas redes sociais, o diretor afirmou que recebeu uma ligação e fez orientações, "mas nunca e em nenhum momento, falamos que poderia abrir. Este momento requer muita atenção e conscientização", aprontou Pelisson frisando, "As pessoas estão estressadas ao máximo. Assim como outros empresários também me ligaram. Os colaboradores com medo da demissão e o empresário com medo de falir". O empresário procurou a redação do site Nativa News, apontando que ao ter procurado a CDL para esclarecimentos o site "jogou ele contra a CDL", que a situação gerou desconforto. No grupo o empresário voltou a se manifestar, informando que a partir desta terça-feira (24) estará com atendimento remoto.

