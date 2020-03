Destaques 24/03/2020 16:14 PM e PJC detêm quatro com 21 quilos entorpecentes em Alta Floresta Fotos: Divulgação Quatro pessoas foram detidas no final da manhã desta terça-feira (24) por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram em continuidade à ocorrência registrada na noite de ontem (23) quando quatro pessoas foram conduzidas pela prática do mesmo crime. Após denúncia de tráfico um jovem conhecido foi abordado em uma chácara nas proximidades da estação de tratamento de esgoto, em sua posse foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à maconha. Indagado sobre a denúncia de tráfico, este afirmou desconhecer e consentiu a entrada na residência. A namorada do suspeito relatou que uma mulher mantinha contato com ele para a recepção e distribuição de drogas. Que no dia anterior havia retornado da capital com cerca de 19 quilos de droga, apontando ainda o quarto envolvido. Diante os fatos as quatro pessoas foram conduzidas. Em continuidade na ocorrência, em conjunto com a Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e Grupamento Tático, o local ficou monitorado e ao notar a movimentação com a chegada de um veículo Fiesta, o militares adentraram e abordaram a irmã do primeiro suspeito detido na noite anterior, e após buscas na chácara foram localizadas duas bolsas contendo 21 quilos de droga em tabletes. Foram detidos quatro pessoas em posse de 03 espingardas, sendo calibre 12 cano cerrado, 32 e 36 com invólucro plástico. 15 tablets de Maconha, meio tablete Pasta Base, 08 pacotes de Skank, com peso bruto do entorpecentes de aproximadamente 21kg e 25 gramas. Os detidos junto com o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

