Destaques 25/03/2020 08:22 Redação I Nativa News Alta Floresta tem 5 casos suspeitos do coronavírus, Paranaíta 2 e Nova Monte Verde 1 positivo Foto: Tchélo Figueiredo - Secom/MT A secretaria estadual Saúde divulgou, boletim atualizado do Covid 19 em Mato Grosso com sete casos confirmados e 269 suspeitos suspeitos com “devidamente acompanhados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica do estado e dos municípios. De acordo com informações da área técnica da secretaria de Estado de Saúde, cinco casos suspeitos do coronavírus em Alta Floresta e um descartado. O municipio de Paranaíta dois casos suspeitos. Até o momento o único caso positivo na região é o do Nova Monte Verde, no qual uma paciente de 32 anos atestou para o novo vírus. A faixa etária dos pacientes que testaram positivo para o coronavírus varia entre 31 e 50 anos. Outros 269 casos são investigados pela secretaria por serem suspeitos do Covid-19. A SES reforça que atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por Covid-19. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios: Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão

Usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

Desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo coronavírus.

