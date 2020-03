Destaques 25/03/2020 08:37 www.noticiaexata.com.br Prefeitura de Alta Floresta abre licitação de mais de R$ 2,2 milhões para iluminação pública, certame foi suspenso em 2019 por denúncias Foto: Divulgação Foi divulgada pela prefeitura municipal de Alta Floresta a realização da licitação 003∕2020, na modalidade tomada de preço, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para execução de obras de melhoria na iluminação pública. De acordo com o projeto, deverão ser atendidas as avenidas Ariosto da Riva, Ludovico da Riva e Jayme Campos (Aeroporto). O custo estimado do projeto é de R$ 2.269.327,57, a previsão é de que a licitação ocorra no próximo dia 09 de abril. O projeto prevê a instalação de 66 novos postes na avenida Ariosto da Riva e outros 66 na Ludovico da Riva, estes terão 6 metros de altura, além da troca das luminárias nos superpostes de 15 metros existentes. A empresa vencedora deverá promover na Avenida Ariosto da Riva a implantação de 250 luminárias LED de 200W e 66 luminárias LED de 70W, já na Avenida Ludovico da Riva deverá receber 140 luminárias LED de 200W e 43 luminárias LED de 70W. Na avenida do Aeroporto, devem ser instalados novos postes e 127 luminárias. Entre os itens que compõem o certame estão o fornecimento de estruturas, luminárias de LEDs, eletrodutos, cabos, conexões e serviços de escavação. Essa é a segunda vez que a prefeitura tentará licitar o serviço, em setembro de 2019, uma licitação avaliada em cerca de R$ 3,1 milhões foi suspensa após denúncias de possíveis irregularidades, encaminhadas por meio da ouvidoria municipal. Em 2016 a prefeitura já aplicou R$ 1.014.728,98, com a troca de luminárias nas avenidas Ludovico da Riva e Ariosto da Riva.

