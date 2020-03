Destaques 26/03/2020 07:20 Flavia Borges, G1 MT Ministro da Saúde diz que achou que coronavírus não chegaria em MT por causa do calor Foto: WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em tom de brincadeira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25) que achou que o coronavírus não chegaria a Mato Grosso por causa do calor, normalmente superior a 35ªC. “Nas minhas orações estou sempre esperando uma vacina. Eu fico sempre cuidando muito e prensando, se esse vírus não gostar de sol não vai ter casos em Cuiabá. Como Mato Grosso demorou um tempão, eu fiquei achando que era o calor de Cuiabá, a minha eterna capital, quase que eu fui pra Cuiabá para ficar lá com meus amigos cuiabanos, mas infelizmente o calor de Cuiabá está ali e o vírus também está ali. Já tivemos casos confirmados em Cuiabá”, disse o ministro. Até esta quarta-feira, Mato Grosso já registrava nove casos confirmados de Covid-19, sendo seis em Cuiabá, dois em Várzea Grande, região metropolitana da capital, e um em Nova Monte Verde. A faixa etária dos pacientes que testaram positivo para o coronavírus varia entre 31 e 50 anos. Em MT, conforme o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, a transmissão já é considerada comunitária, quando não se tem a origem do foco. Outros 326 casos são investigados pela secretaria por serem suspeitos do Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) reforça que atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por Covid-19. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os casos suspeitos estão nos municípios de: Água Boa (2)

Nova Monte Verde (1) Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios: Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão

Usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

Desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo coronavírus.

