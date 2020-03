Destaques 26/03/2020 07:25 www.noticiaexata.com.br Alta Floresta: Prefeitura mantém datas de vencimento para IPTU, Alvará e demais taxas Foto: Arquivo Notícia Exata A prefeitura de Alta Floresta, não tem até o momento, nenhuma previsão para prorrogar as datas de vencimento de taxas e impostos locais, como IPTU ou Alvará. Mesmo tendo publicado dois decretos de enfrentamento ao coronavírus, que fechou comércios e indústrias por 15 dias desde o dia 21 de março e impactam diretamente na economia, comércio, empresas, autônomos e trabalhadores em geral, terão que arcar com o pagamento de impostos na data de vencimento estabelecida antes da pandemia. Nesta quarta-feira (25), nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do executivo, solicitando informações a respeito da possibilidadede de prorrogação, uma vez que o governo do estado de Mato Grosso e União já adotaram medidas que flexibilizam o pagamento de impostos. “Quanto ao IPTU, a data de cobrança está mantida”, disse o Edgar Savaris, responsável pela comunicação oficial do município. Questionado sobre a data de pagamento do Alvará (ou parcela dele), que vence no próximo dia 28 de março, o assessor disse: “Não houve nenhuma alteração nas taxas do município”. Com isso, o contribuinte que mesmo enfrentando queda em sua receita, terá que pagar os tributos como pré-estabelecido. Governo e outros municípios implantam medidas Estados, União e municípios de várias regiões vem adotando medidas com o objetivo de contribuir com a população. A prefeitura de Sinop por exemplo, implantou a flexibilização de datas para o início de pagamento de impostos municipais como o IPTU e a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares. A primeira parcela do IPTU, que seria em 17 de abril, prorrogamos para 20 de junho. A taxa do lixo, igualmente, para a mesma data. O governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes assinou um decreto para suspender as cobranças do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos meses de março e abril. A medida também é extensiva as parcelas que venceram nesses meses. A Prefeitura de São José dos Campos/SP prorrogou o prazo de vencimento da taxa de fiscalização de funcionamento, taxa de comércio ambulante e ISSQN Fixa. Na cidade paulista, os vencimentos foram prorrogados em 90 dias para o dia 31 de julho de 2020. O pagamento do SIMPLES NACIONAL, também foi prorrogado por meio da resolução 152, publicada no Diário Oficial da União, no dia 18 de março. O Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020; O Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020; O Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020.

Veja também sobre Alta Floresta IPTU Alvará Prefeitura Voltar + Destaques