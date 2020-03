Destaques 26/03/2020 12:35 Karina Cabral - O Livre Alta Floresta: Suposta agenciadora convence criança de 10 anos a enviar fotos e videos nudez e com lingerie No Facebook, a suposta agenciadora se disse "encantada com a beleza" da criança e a convenceu a enviar as fotos Foto: ProgressoFM A mãe de uma menina de 10 anos procurou a Polícia Militar de Alta Floresta no domingo (22) ao descobrir que sua filha foi vítima de um possível pedófilo. Segundo a mãe, na semana passada, uma pessoa procurou a menina pelo Facebook e, no Messenger, disse que se chamava Júlia Charlotte, que era agenciadora de modelos e estava encantada com a beleza da menina. Durante a conversa, ela pediu que a criança lhe enviasse fotos, algumas com roupas e outras com nudez corporal. A criança acatou o pedido e enviou vídeos com nudez e com lingerie. Ameaças Depois do envio, no entanto, a suposta agenciadora passou a ameaçar a criança, dizendo que iria divulgar os vídeos caso ela contasse a alguém que havia conversado com ela. A menina contou tudo à mãe, que procurou a polícia, contou o ocorrido e entregou o celular da filha. O caso foi registrado como ocorrência de natureza diversa e deverá ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

