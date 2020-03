Destaques 27/03/2020 05:53 Assessoria Entidades se unem para adquirir equipamentos para o setor de segurança pública de Alta Floresta e região A CDL Alta Floresta, a Maçonaria, o Rotary Club e o Simenorte (Sindicato das Indústrias Madeireiras do Extremonorte de Mato Grosso) receberam recentemente pedidos de aquisição de equipamentos para reforçar as ações do sistema de segurança de Alta Floresta e região. Os pedidos foram feitos pelo juiz Roger Augusto Bim Donega, da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, da Polícia Judiciária Civil e do 9º Comando Regional da Polícia Militar De acordo com a presidente da CDL Alta Floresta, Elsa Lopes, o pedido foi acatado pelas entidades e os equipamentos serão adquiridos com recursos destinados pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. “São equipamentos importantes para o setor de segurança pública de Alta Floresta e da nossa região, então, conseguimos o recurso e já estamos providenciando a aquisição desses equipamentos”, ressalta a Presidente. Conforme Elsa Lopes, com esses equipamentos o sistema de segurança terá mais rapidez nas respostas dos casos. Hoje, sem esses equipamentos, conforme informações das autoridades de segurança, muitos casos levam até dois meses para serem respondidos. “Com esses equipamentos esses casos poderão ser resolvidos de imediato", ressalta a Presidente da CDL Alta Floresta. Serão adquiridos câmera fotográfica e acessórios, um Sistema de Rádio de Comunicação para o 9º Comando Regional da Polícia Militar de Alta Floresta, com 74 equipamentos, e 7 equipamentos de desbloqueador de celular para a Polícia Judiciária Civil.

