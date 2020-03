Destaques 27/03/2020 06:29 G1MT Alta Floresta e 27 municípios devem receber profissionais do Mais Médicos durante pandemia do Covid-19 Médicos serão contratados para atuar em 28 municípios — Foto: Ruan Melo/ G1 Mato Grosso deve receber 56 médicos do programa Mais Médicos, do governo federal. Segundo o Ministério da Saúde, no estado foram disponibilizadas vagas para 28 municípios. A previsão de contratação é em abril. As vagas são para Alta Floresta, Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Canarana, Cotriguaçu, Cuiabá, Diamantino, Feliz Natal, Glória d'Oeste, Indiavaí, Mirassol d'Oeste, Nortelândia, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Poxoréo, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Terra Nova do Norte, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica. Já os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) que devem ser beneficiados são: Araguaia, Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá, Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Mato Grosso e Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 5 mil vagas abertas e existe a possibilidade de contratação de médicos cubanos. Os editais foram lançados no dia 11 de março, depois que começaram a aumentar os casos suspeitos do novo coronavírus no país. Os profissionais de saúde serão distribuídos em 1.901 municípios de todo o país, além de 19 DSEIs. As capitais e grandes centros urbanos voltaram a fazer parte do programa federal, que prioriza municípios mais carentes. A mudança aconteceu porque as grandes cidades têm maior concentração e movimentação de pessoas, sendo mais propenso à circulação e proliferação do coronavírus. Para o presidente da Associação Mato-grossense de Municípios (AMM), Neurilan Fraga, a decisão do governo federal em contratar médicos e também cubanos foi acertada, mas avalia que o número poderia ser maior. Neurilan disse que a maioria dos prefeitos são a favor da contratação de médicos cubanos aos municípios do estado. Os prefeitos elogiaram o trabalho dos médicos cubanos quando eles estiveram trabalhando na região.

