Chuva forte na maioria das áreas de MS e MT

Um sistema de baixa pressão que atua na Argentina ajuda a espalhar umidade e favorece a formação de áreas de instabilidade no oeste e sul do Mato Grosso do Sul. A umidade que os ventos trazem da Região Norte chegam ao Mato Grosso e deixam o tempo bastante instável. Goiás e Distrito Federal terão um fim de semana com tempo quente e úmido.

Neste sábado (28), o sul e oeste de Mato Grosso do sul, o pantanal e o norte de Mato Grosso, terão um dia muito instável com muitas nuvens carregadas e condições para chuva a qualquer ora do dia. O alerta é para o risco de temporais.

No norte e leste de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso e em Goiás e no Distrito Federal, a quantidade de nuvens é menor. Por isso, o sol aparece mais forte. A partir da tarde por causa do ar quente e úmido, há condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

Instabilidade perde força

No domingo, as áreas de instabilidade perdem força no Centro-Oeste. O sul de Mato grosso do Sul pode registrar algumas pancadas de chuva ainda de manhã, mas a tendência é que o sol predomine em todos os estados e no Distrito Federal. As capitais, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília terão tardes quentes ao longo do fim de semana.

Em todos os estados da Região Centro-Oeste, o tempo quente e úmido vai favorecer o crescimento nuvens e as pancadas de chuva localizadas, principalmente a partir da tarde.

Tendência