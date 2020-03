Destaques 28/03/2020 05:38 Assessoria Prefeitura de Nova Monte Verde flexibiliza algumas atividades em Novo decreto Foto: Reprodução - Internet A Prefeita de Nova Monte Verde, assinou um novo decreto buscando fortalecer e alinhar as ações de prevenção ao novo coronavírus (COVID19) junto aos Governos Estadual e Federal. O Decreto n° 038/2020, assinado nesta sexta-feira (27) flexibiliza algumas atividades comerciais que anteriormente não estavam permitidas para atuar no município, bem como, as atividades da assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. No entanto, o novo decreto manteve o toque de recolher já fixado anteriormente às 20h, suspensão de aulas e também está mantida a fiscalização aos estabelecimentos comerciais que descumprirem as medidas de segurança e prevenção como métodos de assepsia recomendados pela Organização Mundial de Saúde, assim como as orientações sanitárias, respeitando os limites de distância entre pessoas e evitando aglomeração. Pelo novo Decreto podem funcionar: Lojas de Departamentos e Atendimento da Assistência Social em casos de vulnerabilidade. Os Supermercados, mercados, mercearias, padarias, lojas de conveniências, distribuidores de bebidas e demais estabelecimentos com venda de bebidas alcoólicas para consumo no local ficam proibidos da venda de bebidas para o pronto consumo, sujeito às penalidades compulsórias, inclusive cassação do alvará de funcionamento com o consequente fechamento do estabelecimento e responsabilização do infrator por atentar contra a saúde pública. Confira o decreto:download novo_decreto_nova_monte_verde.pdf

Veja também sobre Nova Monte Verde flexibiliza Novo decreto COVID19 Prefeita Bia Mato Grosso prevenção Atividades Voltar + Destaques