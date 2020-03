Destaques 28/03/2020 07:02 www.jcidade.com.br Alta Floresta: Motorista vende caminhão por R$ 70 mil, mas comprador desaparece Um homem de 52 anos está preocupado com o desfecho que está ocorrendo após negociação que fez com o seu Mercedes Benz 2213. João Gilmar da Rocha, morador de Alta Floresta, diz que no mês de fevereiro, há cerca de 40 dias, vendeu o veículo para uma pessoa – preferiu não revelar o nome – e que o comprador assumiu logo que recebesse o valor da venda de uma carreta, lhe quitar o valor de R$ 70 mil da compra do caminhão. O fato no entanto, ainda não aconteceu. Na manhã desta sexta-feira o vendedor do caminhão procurou a Delegacia de Polícia Civil pedindo apoio e orientação sobre como proceder. Ao ouvir que o caso pode se tratar de um desacordo comercial ou possível apropriação indébita, João ficou ainda mais apreensivo, com medo de perdão o caminhão. “Eu gostaria de uma ajuda para encontra-lo. Ele até que até às mensagens – via Whatsapp – e responde, dizendo que está em um lugar ou outro, mas nunca aparece. Diz que vai chegar um dia, depois muda para outro e não apareceu mais”, detalha o vendedor.

João Gilmar não acusa o comprador de golpe ou furto, mas pede que esse reapareça para fazer o acerto de contas ou pelo menos devolva seu caminhão, um boiadeiro com cabine branca e carroceria azul. “É meu único meio de sobrevivência. Estava vendendo por necessidade, mas aí aconteceu isso”, lamenta.

Qualquer informação pode ser informada ao 190,. Polícia Militar ou 197, Polícia Civil.

