Polícia de Alta Floresta apreende trio com cerca 1kg de maconha e arma

Três pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar pela prática de uso e tráfico de entorpecente e uso ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim das Oliveiras. Um revólver municiado, porções de substâncias análogas à maconha e uma muda de canabis sativa foram apreendidos juntos com a quantia de R$ 795,00 em moeda corrente.

As detenções ocorreram na tarde de sábado (28), após denúncias de que na residência funcionava um ponto de tráfico de drogas. Próximo a residência um adolescente foi abordado com uma porção de substância análoga à maconha, este apontou que havia adquirido na residência, onde foram localizados um homem de 24 anos, uma mulher de 31 anos. Indagados sobre a denúncia, permitiram a entrada da guarnição, já em cima da mesa foi encontrada três porções de maconha e R$ 50,00.

Ainda no interior da residência, próximo a geladeira, foi identificado um vaso com uma muda de canabis sativa (maconha). Um movimento suspeito na janela de um dos quartos levou a guarnição para o quintal, onde em uma bananeira foi encontrado um tablete de substâncias análoga à maconha, em uma moita de capim foi encontrado o revólver calibre 32 municiado.

Diante os fatos os três, um com uma tornozeleira eletrônica, foram conduzidos Central de Operações da Polícia Militar, para confecção do Boletim de Ocorrência, e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.