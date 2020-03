Destaques 30/03/2020 08:31 Redação com Assessoria Companhia alerta para economia de água durante quarentena pelo coronavírus em AF Foto: Reprodução - Internet As medidas de prevenção contra o coronavírus já fazem parte da realidade de inúmeras cidades brasileiras. Como forma principal de evitar a propagação do vírus, a população brasileira, em sua maioria, foi convocada a permanecer em casa, evitando assim aglomerações e situações de contaminação. No entanto, neste período de atenção, é necessário também fazer uso responsável dos recursos hídricos e adotar hábitos para evitar o desperdício. Consumo consciente e economia financeira Respeitando todas as medidas preventivas, a Águas Alta Floresta mobilizou seus colaboradores de forma segura para que as atividades de abastecimento e fornecimento de água do município continuem regularmente. A orientação da concessionária, porém, é que os clientes não abusem do recurso enquanto estão em casa e fiquem atentos ao seu consumo diário. “Nosso efetivo operacional está comprometido integralmente com o serviço essencial que prestamos. Por isso, é tão importante que todos adotem ações de consumo consciente da água”, explica André Silva, diretor geral da Águas Alta Floresta. A diminuição do tempo de banho é uma importante ação contra o desperdício. Um banho de 15 minutos, por exemplo, consome cerca de 80 litros de água. A recomendação é que o tempo seja reduzido para três minutos, o que representa uma economia de 60 litros. Escovar os dentes com a torneira fechada também é indispensável. Já na cozinha, o consumo consciente passa por pequenas alterações de hábito na hora de lavar louça. Ao realizar essa tarefa é importante fechar a torneira nos intervalos entre o enxague e o momento de ensaboar. A adoção destas e outras pequenas ações contra o desperdício de água também pode significar economia financeira. Com cuidado e atenção, é possível controlar o consumo diário de água na sua residência para melhor administrar as finanças do mês. Confira outras dicas úteis para contribuir com a preservação da água durante o isolamento social: No banheiro ü Não jogue papel higiênico, absorventes, cigarros ou outro tipo de lixo no vaso. O acionamento da descarga consome em média de 6 a 10 litros de água; ü Mantenha a torneira fechada enquanto estiver escovando os dentes; fazendo isso você economizará cerca de 12 litros em casa ou cerca de 80 litros de água em apartamento; Na cozinha ü Antes de lavar a louça, tire o excesso de sujeira de pratos e panelas com uma toalha de papel ou deixe as panelas mais sujas de molho por um tempo com água e sabão; ü Feche a torneira enquanto ensaboa a louça e enxague tudo de uma vez, assim, você economiza até 20 litros de água; ü Deixe frutas e verduras em água com um pouco de vinagre por alguns minutos antes de lavar – a economia chega a 10 litros; ü Utilize sabão ou detergente biodegradável, que, por se decompor mais facilmente, não polui os rios; ü Feche bem a torneira. Torneiras que pingam podem desperdiçar entre 30 e 200 litros de água por dia. Na lavanderia ü Junte bastante roupa suja antes de ligar a máquina ou usar o tanque. Não lave uma peça por vez. Caso use lavadora de roupa, procure utilizá-la cheia e ligá-la no máximo duas vezes por semana; ü Se as roupas são lavadas no tanque, deixe de molho e use a mesma água para esfregar e ensaboar. Use água nova apenas no enxague. E você ainda pode aproveitar essa última água para lavar o quintal, a garagem, a calçada ou a própria área de serviço; ü Fique atento! No tanque, com a torneira aberta por 15 minutos, o gasto pode chegar a 280 litros. Já a lavadora de roupa com capacidade para cinco quilos consome 135 litros; Cuidado com os vazamentos Uma torneira gotejando pode chegar a desperdiçar 46 litros de água por dia, e 1.380 litros por mês;

Um filete de mais ou menos dois milímetros desperdiça 4.140 litros de água por mês;

Um filete de quatro milímetros desperdiça 13.260 litros de água por mês;

Um furo de dois milímetros no encanamento, para uma pressão de 15m de coluna de água, desperdiça, aproximadamente, 3.200 litros por dia. Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

